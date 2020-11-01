شكرا لمتابعة خبر عن حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة لدى الناقل الجوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة حقوق الإنسان حقوق المسافرين جواً من ذوي الإعاقة لدى الناقل الجوي.

وقالت الهيئة أن الناقل الجوي لا يحق له رفض إركاب العميل من ذوي الإعاقة بعد إصدار التذكرة مؤكدة الحجز له، و على الناقل الجوي توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات أثناء الصعود والنزول، وتوفير منصات المعاينة لاستقبال العملاء، والتأكد من توفر خدمة الصعود إلى الطائرة والهبوط منها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإعلام ذوي الإعاقة -وتحديدا في حالة فقدان البصر أو الصمم- بمواعيد الرحلات.

وتضمنت الحقوق أن يقدم الناقل الرعاية الخاصة أثناء إلغاء أو تأخير الرحلات أو تغيير مسارها، بالإضافة إلى خدمات الرعاية والتعويضات المنصوص عليها.

وأضافت أنه في حال رفض الاركاب أو تخميض الدرجة للعميل على الناقل الجوي تأمين اول رحلة مباشرة أو غير مباشرة مغادرة من المطار لجهد المقصد موافقة في موعدها للرحلة الأصلية، وفي حال عدم الالتزام بالرحلة المناسبة للعميل أو عدم التزامه بتوفير الخدمات اللازمة يعوض العميل بما يعادل 200% من قيمة إجمالي تذكرة السفر.