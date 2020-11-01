شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح موقف الوافدين من تجديد رخصة القيادة بعد انتهاء الإقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الإدارة العامة للمرور موقف المقيمين الوافدين من تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم بعد انتهاء الإقامة. أوضحت الإدارة العامة للمرور موقف المقيمين الوافدين من تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم بعد انتهاء الإقامة. وذكرت الإدارة أنه لا يمكن للوافد تجديد الرخصة في حال إنتهاء الإقامة الخاصة به، مضيفة أن التجديد يتطلب أن تكون الإقامة سارية. ونوهت الإدارة بأن تجديد الرخصة يتطلب أيضا سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الطبي.

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