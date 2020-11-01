المدينة أولًا.. وزارة الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا الجديدة في المدن والمحافظات

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة ب فيروس كورونا المستجد «كو فيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الأحد 374 إصابة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 85إصابة جديدة، وحلّت الرياض في المرتبة الثانية بـ 48حالة، فيما تم تسجيل (32 في ينبع 17 في مكة المكرمة 13 في حائل 13 في جدة 12 في تبوك 12 في وادي الفرع 9 في المخواة 8 في الهفوف 8 في الظهران 8 في المبرز 7 في نجران 7 في الزل في 6 في الطائف 5 في عرعر 5 في بريدة 5 في الدمام).

كما تم تسجيل (4 في خميس مشيط 4 في الخبر 4 في سراة عبيدة 3 في حوطة بني تميم 3 في القنفذة 2 في الأسياح 2 في خليص 2 في جازان 2 في طريف 2 في عيون الجواء 2 في رياض الخبراء 2 في خيبر 2 في العلا 2 في المذنب 2 في بني حسن 2 في أضم 2 في الحمنة 2 في بللسمر).

في حين تم تسجيل (1 في موقق 1 في رفائع الجمش 1 في القوارة 1 في بارق 1 في الدرب 1 في أبها 1 في المجمعة 1 في بيشة 1 في الدوادمي 1 في عنيزة 1 في القطيف 1 في بقيق 1 في نمرة 1 في البجادية 1 في صفوى 1 في الحناكية 1 في صامطة 1 في بلجرشي 1 في العقيق 1 في حفر الباطن 1 في القويعية 1 في شقراء 1 في البكيرية 1 في الخفجي 1 في العيص 1 في المظيلف 1 في الخرج 1 في رجال المع 1 في وادي الدواسر 1 في الجفر).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، اليوم الأحد، تسجيل 374 إصابة جديدة ب فيروس كورونا المستجد «كو فيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 347656 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تمَّ تسجيل 394 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 334236 حالة.

كما تمَّ تسجيل 18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 5420 حالة.