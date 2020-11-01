الصحة تعلن تسجيل 374 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 394 ووفاة 18

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 347656 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تمَّ تسجيل 394 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 334236 حالة.

كما تمَّ تسجيل 18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 5420 حالة.

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