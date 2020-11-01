جامعة أم القرى تقدم هدايا لأول 90 متعافيًا من التدخين

أطلقت جامعة أم القرى بمكة المكرمة مبادرة لتكريم أول 90 متعافيًا من التدخين من منسوبيها وطلابها، والتي تأتي استمرارًا لمبادرات اليوم الوطني 90 للمملكة وبالتعاون مع جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات.

ودشّن المبادرة رئيس لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بالجامعة الدكتور مشعل السلمي والتي تنتهي آخر الأسبوع الحالي، وتمنح أول 90 شخصًا تقدموا للعلاج هدايا قيمة، وذلك بعد زيارتهم عيادة كفى وانضمامهم للبرنامج العلاجي تحفيزًا لهم ودعمًا لاستمراريتهم .

من جهته، بيّن مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أنَّ هذه المبادرة هي لأصحاب الهمم العالية؛ فالجمعية والجامعة رفعتا شعار (همتك عليك وعلاجك علينا) وستكون عيادات كفى طيلة فترة المبادرة مفتوحة الأبواب عبر كوادرها الطبية وعياداتها الثابتة والمتنقلة للراغبين في العلاج والإقلاع عن السموم .

وقدّم الحمدان شكره لإدارة الجامعة وللجنة مكافحة التدخين والمخدرات بها على تعاونهم مع الجمعية لتحقيق رسالتها التي تسعى لحفظ الأجيال وتحصينهم من آفاتي التدخين والمخدرات.