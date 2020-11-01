أمير الحدود الشمالية يستقبل أسرة تنازلت عن القصاص استجابة لشفاعته

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، أسرة العيساوي، يتقدمهم معن بن سعدون العيساوي، بمناسبة تنازلهم لوجه الله تعالى ثمّ استجابة لشفاعة الأمير عن قاتل مظهر بن سعدون العيساوي.

وأثنى أمير الحدود الشمالية على كريم خلق المتنازلين وما أبدوه من تسامح وعفو احتسابًا لمرضاة الله، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وللفقيد بواسع الرحمة والمغفرة.

وقال الأمير: ما عند الله خير وأبقى من مكاسب الدنيا، وأن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور.

وحثّ الأمير فيصل بن خالد على نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات.

وعبرت أسرة العيساوي عن الشكر والتقدير لأمير منطقة الحدود الشمالية على مساعيه الخيرة للإصلاح بين الأسرتين في موقف ليس بمستغرب على ولاة أمرنا في عمل الخير وإصلاح ذات البين وغرس خلق التسامح.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني، ورئيس لجنة إصلاح ذات البين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل.

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