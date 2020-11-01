أمير نجران يؤكّد ضرورة التكامل بين الجهات كافة لإنجاز المشاريع المتوقفة

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على ضرورة التكامل مع الجهات كافة، لتجاوز العقبات والمعوقات والتغلب على التحديات القائمة أمام إنجاز المشاريع المتوقفة والمتأخرة.

واستعرض الأمير في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، تقريرًا عن واقع المشاريع الخدمية والبلدية الجاري تنفيذها بالمنطقة ومحافظاتها، قدَّمه أمين المنطقة المهندس، عيد بن نايف العتيبي، حيث شدَّد على إيجاد الحلول العاجلة لتسيير بعض المشاريع دون توقف، خصوصًا الاستراتيجية منها والمتعلقة بتصريف ودرء أخطار مياه الأمطار والسيول.

وأوضح أمين المنطقة، أنّه بجولاته على المحافظات، والتي كان آخرها الوقوف ميدانيًا على محافظة شرورة ومركز الوديعة، جرى رصد أولويات المشاريع، والاحتياجات المستقبلية، التي سوف يتم تضمينها ضمن خطط التنمية.

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