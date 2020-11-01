تمديد فترة الترشح لجائزة أمير حائل «بصمة» حتى الخميس المقبل

أعلنت أمانة جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل «بصمة»، في عامها الثالث، عن ‏تمديد فترة الترشح للجائزة حتى الخميس 5 نوفمبر القادم. ‏

‏‪وأوضح مدير الجائزة محمد الزويد ‏أن جائزة «بصمة» تهدف ‏إلى تحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة العالية في المجتمع؛ ‏حيث تُمنَح للمشروعات التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة.‏

يُذكَر أن الجائزة تشمل 5 فروع؛ هي «أداء» للمؤسسات ‏الحكومية والأهلية والخاصة، نظير جهودهم في تنفيذ ومتابعة مشروعات وبرامج ‏المنطقة بجودة وإتقان.

وتمنح جائزة فرع «تميز» للأفراد العاملين بالقطاعات ‏الحكومية والأهلية والخاصة، نظير ما قاموا به من جهد شخصي لإنجاز المشروعات ‏وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبيهم وإيجاد المناخ الإيجابي.

وتُمنَح جائزة «عطاء» تمنح للقطاعات والأفراد الذين لهم إسهامات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي ‏بالمنطقة.



وخصصت جائزة «مبادرة» للقطاعات والأفراد للمبادرات ‏الاستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع.



أما جائزة «إبداع» فتمنح للمبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية ‏والرياضية والفنية وريادة الأعمال.

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