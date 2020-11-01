تمديد فترة الترشح لجائزة أمير حائل «بصمة» حتى الخميس المقبل

تهدف إلى تحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة بالمجتمع
أعلنت أمانة جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل «بصمة»، في عامها الثالث، عن تمديد فترة الترشح للجائزة حتى الخميس 5 نوفمبر القادم.
وأوضح مدير الجائزة محمد الزويد أن جائزة «بصمة» تهدف إلى تحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة العالية في المجتمع؛ حيث تُمنَح للمشروعات التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة.
يُذكَر أن الجائزة تشمل 5 فروع؛ هي «أداء» للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، نظير جهودهم في تنفيذ ومتابعة مشروعات وبرامج المنطقة بجودة وإتقان.
وتمنح جائزة فرع «تميز» للأفراد العاملين بالقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، نظير ما قاموا به من جهد شخصي لإنجاز المشروعات وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبيهم وإيجاد المناخ الإيجابي.
وتُمنَح جائزة «عطاء» تمنح للقطاعات والأفراد الذين لهم إسهامات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي بالمنطقة.
وخصصت جائزة «مبادرة» للقطاعات والأفراد للمبادرات الاستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع.
أما جائزة «إبداع» فتمنح للمبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية وريادة الأعمال.
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