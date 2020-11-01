تقنية تعليم عسير تفوز بجائزة الكيان الذهبي

حقّقت إدارة تقنية المعلومات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير المركز الأول في جائزة الكيان الذهبي، وإدارة التطوير المهني والتعليمي «بنات» المركز الثاني، فيما حصلت إدارات شؤون المعلمين على المركز الأول والطفولة المبكرة على المركز الثاني، والتوجيه والإرشاد «بنات» على المركز الثالث في فئة الإدارات المنجزة .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أنَّ الجائزة تهدف إلى تكريم ودعم وتقدير الإنجازات والمبادرات، والتعريف بأفضل الأفكار المبدعة والممارسات الإدارية المتميزة والمبادرات الرائدة في مختلف المجالات الإدارية وتسليط الضوء عليها من أجل تعميم الاستفادة منها.

وأضاف الجوني أنَّ الجائزة تهدف أيضًا إلى تشجيع الإدارات على الارتقاء بأدائها وتحسين خدماتها وتجويد منتجاتها ومخرجاتها بما يصبّ في مصلحة المستفيد، ووضع آليات لقياس الإبداع والتميز وفقًا للمعايير المتعارف عليها في مجالات الإدارة المختلفة، وإذكاء روح التنافس وتأسيس ثقافة المقارنة المعيارية بين الإدارات من أجل تطوير الأداء وابتكار أساليب جديدة، ورعاية المبادرات المتميزة وتشجيعها ورصدها بما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والإبداعات والاقتراحات في المجالات كافة .

يذكر أنَّ عدد الإدارات المتقدمة للجائزة بلغ 28 إدارة، وسيتمّ التوسع في مجالاتها في دورتها الثانية للفصل الدراسي الثاني المقبل .