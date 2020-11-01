وشملت المشاريع التي أطلقها لدى زيارته للمجمع وتفقده مرافق وأقسام وخطوط الإنتاج بحضور الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ومسؤولي الوزارة، مشروع التجوال في المسجد النبوي باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، حيث يحتوي على مجموعة من الصور عالية الجودة بتقنية 360 درجة، تشمل المسجد النبوي القديم كاملاً، بدءاً من مدخل باب السلام، ومروراً بمسار باب جبريل والروضة الشريفة والحصوتين، ومسار باب الرحمة، والساحات الخارجية، ومن أعلى المنارات، ومعرض المخطوطات وغيرها، وتتيح نظارات الواقع الافتراضي مشاهدة الصور البانورامية طبقاً للواقع داخل المسجد النبوي. وأشاد بما تحقق في المجمع من قفزة نوعية في مستوى الإنتاج وكفاءته بعد أن تولت الوزارة تشغيله ذاتياً، حيث بدأ الإنتاج في المجمع عام 1405هـ بخمسة ملايين نسخة من المصحف الشريف، وفي السنوات الأخيرة بلغ الإنتاج 9 ملايين نسخة، فيما وصل الإنتاج خلال العامين الماضيين إلى 18 مليون نسخة من المصحف من مختلف الإصدارات وبجودة عالية.
وأضاف أنه رغم ظروف جائحة كورونا إلا أن المجمع حافظ على مستوى إنتاجية عالية مع الحفاظ على صحة العاملين بالمجمع، حيث شهد المجمع طباعة 16 مليون نسخة حتى هذا اليوم خلال هذه الفترة الوجيزة، وسيكمل خط الإنتاج خلال الشهرين المقبلين من هذا العام أكثر من 18 مليون نسخة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق 6 مشاريع تقنية بمجمع طباعة المصحف الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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