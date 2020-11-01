العدل تتيح الدخول على جلسة التقاضي الإلكتروني عبر ناجز

وأوضحت الوزارة أنه لا حاجة لانتظار رابط الجلسة، الذي كان سابقاً يصل للمتقاضين من خلال إرسال رسالة نصية للهاتف الجوال.
وبينت الوزارة إمكانية الاطلاع أيضا عبر "ناجز" على طريقة انعقاد الجلسة إذا ما كانت بالحضور داخل المحكمة أو عن بعد، وكذلك الاطلاع على الدعاوى، والجلسات، والقرارات، والطلبات، الأحكام.
وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تطوير خِدْماتها العدلية الإلكترونية ورفع كفاءتها وجودتها، وتبسيط إجراءات التقاضي الإلكتروني على المستفيدين، ومراجعة الخدمة وتحسينها بشكل مستمر، بناءً على ما قد يظهر من صعوبات لأطراف العملية القضائية.
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