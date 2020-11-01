السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن



الدمام 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم ، رئيس جامعة حفرالباطن المعين حديثًا الدكتور صالح بن مفلح آل صقر.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعات من لدن القيادة الرشيدة ، وحرصها على أن تكون الجامعات شريكًا فاعلًا في التنمية، ومراكز فكر وتنوير، تقود المجتمع نحو مستقبلٍ أفضل، وتسهم في إيجاد الحلول والمبادرات القائمة على الاحتياج، مشيرًا سموه لأهمية التحسين المستمر للمخرجات، ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وتهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي والابتكار، وتفعيل الدور المجتمعي للجامعة، وإيجاد رابطة بين الجامعة ومحيطها.

من جهته أكد رئيس جامعة حفر الباطن أن الجامعة تعمل على تطبيق أفضل سياسات ومعايير الجودة في المجال الأكاديمي، للوصول لمخرجات تتواكب مع الدعم المقدم، وتطلعات أصحاب المصلحة.

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16:44ت م

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