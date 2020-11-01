السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة



الدمام 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب الحربي، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته لرتبة ( لواء).

وبارك سموه للواء الحربي هذه الثقة, منوهاً بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني في مختلف المواقع، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الوقائية.

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16:37ت م

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