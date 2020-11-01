السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل وزير التعليم



جدة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة اليوم، معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرح عن خطط الوزارة في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية، الرامية لصقل قدرات الطلاب والطالبات في جميع النواحي التعليمية والتقنية.

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16:35ت م

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