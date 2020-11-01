السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي



جدة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة اليوم ، معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس , يرافقه فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة , عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام.

واستمع سموه إلى شرحٍ عن خطة رئاسة الحرمين في المسجد الحرام والمتزامنة مع المرحلة الثالثة للعودة التدريجية للعمرة , الهادفة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألف معتمر يومياً و60 ألف مصلّ.

كما هنأ سموه الدكتور بليلة بمناسبة تعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء , سائلا الله له التوفيق والسداد.

// انتهى //

16:32ت م

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