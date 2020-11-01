السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يقلد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة



الدمام 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم ، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب الحربي، رتبته الجديدة (لواء) .

وبارك سموه للواء الحربي هذه الثقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، مشيداً سموه بالجهود المبذولة من رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والأنفس.

‎من جانبه، سأل اللواء الحربي، الله تعالى , التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة .

// انتهى //

16:30ت م

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