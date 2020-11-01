السعودية اليوم / وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع اللجنة العامة بمجلس المنطقة



حائل 15 ربيع أول 1442 هـ الموافق 1نوفمبر 2020 م واس

رأس وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بالإمارة اليوم, الاجتماع الدوري للجنة ‏العامة بمجلس المنطقة. ‏

وحث آل الشيخ على سرعة دراسة ومعالجة الموضوعات الموكلة ‏للجان المجلس وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها في اجتماع ‏مجلس المنطقة القادم - بإذن الله - برئاسة سمو أمير المنطقة.‏

بعد ذلك استعرض رؤساء اللجان في مجلس المنطقة عددًا من ‏الموضوعات التنموية والاقتصادية كما تم الاطلاع على محاضر ‏لجنة التنمية الاقتصادية، واتخذت التوصيات اللازمة ‏لعرضها في اجتماع المجلس القادم.‏

‏// انتهى //‏

16:28ت م

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