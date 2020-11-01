ثقافي / "تعليم الرياض" يحفّز المشاركين لمسابقة "مدرستي" الوزارية



الرياض 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض لمسابقة منصة "مدرستي" الوزارية، بتخصيص جائزة مالية للفائزين بالمسابقة ضمن جهود وزارة التعليم لتحفيز ودعم المواهب في المجتمع التعليمي من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات، وأولياء الأمور والمهتمين بالإعلام.

وأكد مدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي أن تعليم المنطقة يدعم المواهب وسبق أن وجه الجميع للمشاركة بالمسابقة وأن تخصيص الجائزة المالية لتحفيز المشاركين بها التي تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بموادَّ تثقيفيةٍ وتعليميةٍ متنوعةٍ وتوفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة في الإنفوجرافيك والموشن جرافيك والمقاطع الصوتية والمرئية والتحقيقات الصحافية ومستندات العروض التشعبية، والرسائل الإيجابية المؤثرة، في مجال التعليم ومجال الإعلان والتثقيف ومجال التدريب، لنشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واستثمار الممارسات والخبرات التقنية.

ودعا المدارس إلى استقبال المنتجات المشاركة في المسابقة وفرزها وترشيح الأفضل ونشرها في حسابات المدرسة، ورفع المرشح منها إلى مكاتب التعليم، وفيما يخص المهتمين بالإعلام والأسر وأولياء الأمور فتكون مشاركتهم عن طريق المدرسة الموجودة في النطاق الجغرافي في محيطهم.

وأهاب الوهيبي بالمكاتب بفرز ومراجعة الأعمال المرشحة من المدارس والقابلة للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة ونشرها في حسابات المكتب، ورفعها يوميًا إلى إدارة الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، للمراجعة واختيار الأفضل وعرضه للجنة التنفيذية للمسابقة.

يذكر أن آخر موعد لاستقبال المشاركات على مستوى المدرسة سيكون في تاريخ 26 من ربيع الأول الجاري.

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16:08ت م

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