السعودية اليوم / "آل الشيخ": مجمع طباعة المصحف الشريف .. أكبر مجمع علمي في العالم يخدم كتاب الله



المدينة المنورة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المجمع يعد أكبر مجمع علمي في العالم يخدم كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنتاجيته تكاد تصل إلى الضعف خلال مدة يسيرة جداً بفضل الله ثم الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة.

وأوضح معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب إطلاقه ستة مشاريع تقنية بمجمع طباعة المصحف الشريف, أن المجمع سيستمر في تقديم كل ما يخدم المسلمين من خلال تيسير حصولهم على كتاب الله سبحانه وتعالى وترجمة معانيه.

وحول عمل المرأة في المجمع، أبان معاليه أنه يخضع للحاجة وتوفير البيئة المناسبة، ولا يوجد ما يمنع ذلك مع وجود الإمكانات والبيئة المناسبة لعمل المرأة.

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16:05ت م

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