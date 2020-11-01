السعودية اليوم / الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز يؤهل 100 متدرب على تصميم المبادرات القيمية



جدة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

اختتم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز أمس ، البرنامج التدريبي النوعي في مجال القيم "استشاري تصميم المبادرات والمشاريع القيمية"، بمشاركة (100) متدرب ومتدربة من مختلف مناطق المملكة ، إلى جانب مشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت ومملكة البحرين.

ويأتي البرنامج الذي استمر يومي 13 - 14 من الشهر الجاري ، بواقع ثمانِ ساعات تدريبية جمعت بين الأسس النظرية والأنشطة التطبيقية , متناغما مع أهداف رؤية المملكة 2030 الساعية لبناء مجتمع حيوي يستند أفراده على منظومة قيمية راسخة .

وشمل البرنامج رحلة تدريبية احترافية نحو تصميم المشاريع المجتمعية والقيمية، بدء من مراحلها الأولى في إعداد ميثاق بناء المشروع، إلى جانب وضع استراتيجيات تنفيذه وأخرى لتأهيل فريق العمل ، وصولًا إلى أدوات قياس المخرجات , فيما تم إجراء دراسة حول مسح لأغلب المشاريع القيمية المطبّقة على أرض الواقع، خلُصت إلى عدة نتائج من أبرزها غياب استخدام استراتيجيات واضحة لتنفيذ أكثر من 70% من المشاريع، إضافة إلى افتقارها لأدوات قياس مخرجاتها بوضوح .

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15:58ت م

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