شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" تدعو القطاع الخاص للالتزام ببرنامج "حماية الأجور" والان نبدء بالتفاصيل

دعت التأمينات الاجتماعية، منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام ببرنامج حماية الأجور بواجهته الجديدة والمطورة عبر منصة "مدد الرقمية". وأوضحت أنه لمعرفة المزيد حول النظام والتواصل مع خدمة العملاء: http://Mudad.com.sa.

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