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اكتمال الاستعدادات لاستقبال المعتمرات بالمسجد الحرام
خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة
متابعات الخليج 365 - واس
أكدت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية برئاسة شؤون الحرمين , نجاح خطتها التنفيذية للمرحلة الثانية وتفويج المعتمرات والمصليات وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام , مشيرة إلى اكتمال الاستعدادات لاستقبال المعتمرات والمصليات القادمات من خارج المملكة بالمسجد الحرام، خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة التي بدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم وسط منظومة متكاملة من الخِدْمات ينفذها عدد من العاملات السعوديات المؤهلات تأهيلا عاليا .
وأوضحت وكيلة الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود العبود، أن مرحلة التفويج الثانية نفذتها عدة فرق من كوادر مؤهلة من المنسوبات تعمل على مدار (24) ساعة , مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مختلف مواقع المسجد الحرام، وجرى تأمين المعقمات والكمامات، وتهيئة المرافق الخارجية كدورات المياه النسائية، وتعقيمها بشكل مستمر على مدار الساعة لمواكبة الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية وضمان سلامة وراحة قاصدات بيت الله الحرام، وتمكينهن من أداء مناسكهن بكل طمأنينة واستقرار.
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