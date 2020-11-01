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2020-11-01 ساما تطلب مرئيات العموم حول مبادئ الحوكمة متابعات الخليج 365 - واس أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بدء استقبال مرئيات ومقترحات العموم والمهتمين – تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة – بشأن مسودة مبادئ الحوكمة الرئيسية للمؤسسات المالية.

وبيّنت أن هذه المبادئ تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية – المشمولة برقابة المؤسسة – على تعزيز الأطر العامة للحوكمة والإدارة الفاعلة بما يتفق مع أفضل الممارسات المحلية والدولية.

ودعت ” ساما “العموم والمتخصصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع مسودة “مبادئ الحوكمة الرئيسية للمؤسسات المالية” خلال (30) يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل عناية ودراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمبادئ.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن الاطلاع على المسودة، ونموذج إبداء المرئيات والملاحظات من خلال الرابط التالي (هنا).

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