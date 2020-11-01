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2020-11-01 التأمينات تدعو منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام ببرنامج حماية الأجور متابعات الخليج 365 - الرياض دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام ببرنامج حماية الأجور بواجهته الجديدة والمطورة عبر منصة مدد الرقمية. Advertisements وأضافت مؤسسة التأمينات أنه يمكن معرفة المزيد حول النظام والتواصل مع خدمة العملاء: http://Mudad.com.sa يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت في وقت سابق، أنه تم صرف معاشات شهر نوفمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

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