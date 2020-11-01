فيديو.. شاهد سقطة جو بايدن وتلعثمه في النطق في آخر ظهور له

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

واجه المرشح الديمقراطي جو بايدن صعوبة في النطق بكلماته خلال تجمع حاشد في ميشيغان حيث انتقد خطط الرئيس ترامب للرعاية الصحية لكنه في نفس الوقت قال إنه وأوباما يعتقدان أن من حق الشعب الأمريكي الحصول على رعاية صحية سيئة.

وكان بايدن يتحدث للناخبين عن كيف سيقوض ترامب حمايتهم ويدمر قانون الرعاية، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي الحالي يعتقد أن الرعاية الصحية هي امتياز في حين أن باراك آمن أنه حق للجميع وذلك عندما تمتم فجأة بشيء غير مفهوم تمامًا قائلًا: اعتقدت أنا والرئيس أوباما أنه من حق الجميع أن يكون لديه نظام رعاية صحية سيئة.

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وترك هذا التصريح الناخبين في حيرة من أمرهم، وفي الوقت نفسه لفتت الصحافة الأمريكية إلى أن بايدن عانى مؤخرًا من تلعثم طوال حياته وأخطأ في كثير من المناسبات الفترة الماضية.

أخطاء جو بايدن الجسيمة

ولم يترك ترامب هذا الأمر حيث استغل هذه السقطة المحرجة للمرشح الديموقراطي معددًا أخطاءه الفترة الماضية حيث غرد قائلًا: جو بايدن يخسر الكثير في فلوريدا، نعم هو سيئ للرعاية الصحية وللولايات المتحدة كذلك، ثم دعونا لا ننسَ أنه أعتقد أنه يرشح نفسه لمجلس الشيوخ، ونسى اسم السناتور يوتا ميت رومني، ولم يكن يعرف الولاية التي كان فيها، ناهيك عن نسيانه اسم الرئيس الذي يشرح أمامه.





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