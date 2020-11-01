، المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع يستشرف مستقبل العالم في 8 نوفمبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية خادم الحرمين وتم تدشين التسجيل الإلكتروني وتوقعات بحضور مليون شخص

انطلقت اليوم الأحد عمليات التسجيل الإلكتروني لحضور المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" الذي تحتضنه السعودية في 8- 9 نوفمبر القادم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهوبة والإبداع "موهبة" والأمانة السعودية لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ويتزامن المؤتمر مع مرور 20 عامًا على تأسيس "موهبة" ويشارك فيه نخبة عالمية من صناع ومستشرفي المستقبل في مختلف المجالات بشراكة معرفة استراتيجية مع أرامكو وسابك في هذا المؤتمر.

وفي وقت توقعت فيه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أن يتجاوز عدد الحضور الافتراضي للمؤتمر مليون شخص من مختلف أنحاء العالم، دشن اليوم التسجيل على الموقع الإلكتروني https://mawhiba.sa/gcgc

وأتاح الموقع الإلكتروني للمهتمين والمتخصصين في الموهبة والإبداع إمكانية التسجيل مجانًا في فعاليات المؤتمر وجلساته الحوارية وورش العمل بواقع جلستين يوميًا، والتي تشهد مشاركة 3 متحدثين رئيسيين هم ميتشو كاكاو عالم الفيزياء ومستشرف لمستقبل العلوم بروفيسور زائر في كل من جامعة برينستون وجامعة نيويورك وكتب أكثر من 70 مقالًا علميًا تم نشرها، ونيل ديجراس تايسون عالم الفيزياء الفلكية ومقدم البرامج العلمية التلفزيونية والذي انصبت أعماله البحثية في مجالات علم الكون الفيزيائي وتطور النجوم، وجيرد ليونهارد عالم المستقبليات والمؤلف المتخصص في النقاش بين الإنسان والتكنولوجيا.

ويشارك في جلسات العمل والحديث عن المستقبل في مجالات تعليمية واقتصادية كل من رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، ووزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ وعدد من المتحدثين المشاركين العالميين البارزين .

ويشمل المؤتمر جلسات حوارية حول الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال يشارك فيها مدراء تنفيذيون من شركات مايكروسوفت وسيري وأمازن وهواوي والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم.

ويعد المؤتمر الذي تقرر أن يقام كل عامين رسالة من المملكة العربية السعودية للعالم، وفيه استشراف للمستقبل، وتعزيز للريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على صنع العالم الافتراضي وتوظيفه بكفاءة.

ويحتوي الموقع الإلكتروني للمؤتمر والذي دشن اليوم على جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر وأهدافه ومحاوره، والمتحدثين الرئيسيين، والمشاركين في الجلسات، والفئات المستهددفة، والجدول الزمني للجلسات.

ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، من بينها أبرز الممارسات العالمية في تنمية الطاقات الشابة للموهوبين والمبدعين والمبتكرين، وبناء العالم الافتراضي واستشراف مستقبل العلوم والتقنية من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين، وتوجيه إمكانات الموهوبين والمبدعين والمبتكرين في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، إضافة الى الاستثمار في رعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين لتحقيق الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وتعزيز التبادل المعرفي الافتراضي بين الموهوبين والمبدعين والمبتكرين والمختصين من كل أنحاء العالم.

وستقدم المملكة على منصة المؤتمر نماذج سعودية ناجحة عالمية من طلبتها الموهوبين الذين قررت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أن يتولوا إدارة جلسات النقاش التي سيشارك فيها أسماء عالمية وعلمية بارزة في مختلف المجالات كالعلوم، والواقع الافتراضي، والذكاء الصناعي والتعامل مع التحديات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.

يشار إلى أن موهبة تعد المؤسسة الأولى عالميًا في مجال رعاية وأكتشاف الموهوبين حيث تجاوز عدد المستفيدين منها 161 ألف طالب وطالبة، وحققت في السنوات العشر الأخيرة نجاحات دولية غير مسبوقة على صعيد الفوز بجوائز عالمية لطلبتها بلغت 390 جائزة دولية في مختلف المسابقات العالمية، أو في استفادة عدد من الدول من تجربة موهبة وطلابها في نقل تجربتهم، والاستفادة من خبرتهم في تلك الدول.