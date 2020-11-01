شكرا لمتابعة خبر عن تعديل آلية تثبيت الغياب في نظام نور والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن تعديل آلية تثبيت الغياب في نظام نور؛ لتكون بشكل يومي فقط؛ حيث لا يمكن التثبيت ليوم فائت أو يوم قادم.
ويأتي رصد الحضور والغياب في إطار الحرص على تتبع سير العملية التعلمية وضمان الاستفادة الكاملة من منصة «مدرستي» وجميع منصات وقنوات التعليم عن بُعد.
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