شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يطلق عدداً من المشاريع في مجمع طباعة المصحف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أطلق وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، عدداً من المشاريع في مجمع طباعة المصحف منها مصاحف بقياسات، وتفاسير جديدة و14 ترجمة.
بذكر أن وزير الشؤون الإسلامية وصل صباح اليوم إلى مطار المدينة المنورة لبدء جولته التفقدية لقطاعات الوزارة بالمنطقة.
ومن المقرر أن تستمر الجولة لمدة يومين يقوم خلالها بزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، بجانب جولة تفقدية في ميقات ذي الحليفة ؛ وعدد من المساجد.
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