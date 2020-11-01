شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الفوزان» يوضح حكم ارتداء الكمامة الطبية للمحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، اليوم الأحد، عن حكم ارتداء الكمامة الطبية للمحرم.
وأوضح الشيخ صالح الفوزان، في فتوى له، أنه لا مانع من وضع الكمامة الطبية على الأنف للمحرم لأن الممنوع للمحرم الذكر تغطية الرأس، أما تغطية الوجه أو الفم أو الأنف فلا مانع من ذلك.
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