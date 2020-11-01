شكرا لمتابعة خبر عن شاب يتحدى إعاقته وينافس والدته في سباق للطهي "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

لأول مرة انطلقت مسابقة فريدة من نوعها لتحدي الطبخ ، حيث تنافس فيها 15 متدرب ومتدربة لتقديم أفضل الأطباق في مسابقة تسمي الماستر شيف.

ويتم من خلال المسابقة إخفاء المكونات داخل صندوق اسود ويفاجأ المتسابقون بالمواد الغذائية التي يجب استخدامها.

وحرص الشاب عبدالرحمن الكويتي علي المشاركة في المنافسة، حيث أنه لم يجعل الإعاقة سبب في ايقاف طموحه .

Advertisements

وقال الشاب أن له تجارب سابقة في الطهي، مضيفا أنه قام بطهي في المسابقة " دجاج رول وكريمة ودجاج مشوي", لافتا إلى أن حماسه ارتفع عند علم أن والدته في فريقا آخر منافس.

وتابع الشاب أن فريق والدته هو الذي فاز في المسابقا، مؤكدا أن لديه إصرار للفوز في المسابقة القادمة.

كما شاركت الفنانة التشكيلية نورة العباسي في المسابق، دمجت ما بين الفن والطبح، حيث أنتجت طبقا مليئا بالألوان والأشكال الفنية

وقالت الفنانة التشكيلة أنها تقوم بتزيين الطعام بالألوان المناسبة معه، مؤكدة أيضا أنها تهتم بالتذوق و ليس الشكل فقط.