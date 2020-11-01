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معلومات يجب معرفتها لاختيار الإنارة التي تساهم في خفض الاستهلاك

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة بضرورة معرفة المعلومات الأساسية بطاقة كفاءة الإنارة، مؤكدة أن ذلك يساعد في اختيار الإنارة التي تساهم في خفض استهلاك الطاقة بالمنزل.

وأوضح المركز أن البطاقة تتضمن على شعار الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، ورمز الإنارة ومستوى كفاءة الطاقة بالأحرف العربية.

كما تحتوي البطاقة على معلومات عديده عن المنتج، بجانب رمز الاستجابة السريع الكيو آر (QR)، مشددة على ضرورة اختيار اللمبات على الأخضر لكونها توفر حتى 75% من استهلاك الكهرباء، وإطفاء الإنارة عند عدم الحاجة لها لترشيد استهلاك الطاقة.

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