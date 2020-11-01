اعتماد نظام نور للمكافأت والاعانات الطلابية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن اعتماد نظام نور للمكافأت والإعانات الطلابية، ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات.

وشمل التعميم، حاجة النظام الإلكتروني الحالي للمكافآت والإعانات الطلابية لمزيد من التطوير، حيث عملت الإدارة العامة لخدمات الطلاب بالشراكة مع الإدارة العامة للتحول الرقمي على تطوير نظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية.

ويأتي ذلك نظرا للانتهاء من تطوير النظام وفحصه واختباره في البيئة الافتراضية ، ورغبة في التحول للعمل به في البيئة الفعلية ابتداء من العام الدراسي 1422 بشكل تدريجي وآمن؛ فيما يعتمد العمل بنظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية على المدارس بتسجيل كامل بيانات الطلبة المستحقين للمكافآت والإعانات في نظام نور.

ويتم مراجعة البيانات من إدارات وأقسام خدمات الطلاب في إدارات التعليم واعتمادها واستكمال جميع متطلبات الصرف وإعداد المسيرات، ودراستها وتدقيقها ومقارنتها ببيانات النظام الحالي للتأكد من سلامتها.