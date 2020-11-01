شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" تعلن عن خدمة جديدة لتسهيل التقاضي الإلكتروني بعدة مزايا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد عن خدمات جديدة عبر بوابة " ناجز " فيما يتعلق بالتقاضي الإلكتروني .

وأكدت الوزارة أنه يمكن للمستفيد الدخول مباشرةً للجلسة المرئية عن بُعد عبر بوابة ناجز دون الحاجة لإنتظار وصول رابط الجلسة عبر الرسالة الناصية SMS ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .

ويمكن من خلال هذا الرابط الإطلاع على ما يلي:

- طريقة انعقاد الجلسة .

- الجلسات .

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- الطلبات .

- الدعاوى .

- القرارات .

- الحكام .

وتهدف الوزارة بهذه الخطوة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية العدلية ، وتبسيط إجراءات التقاضي الإلكتروني على المستفيدين ، ورفع كفاءة وجود الخدمات ، والمراجعة والتحسين المستمر لخدمة التقاضي الإلكتروني بناءً على ما يظهر من صعوبات لأطراف العملية القضائية .