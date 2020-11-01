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شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" تعلن عن خدمة جديدة لتسهيل التقاضي الإلكتروني بعدة مزايا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد عن خدمات جديدة عبر بوابة " ناجز " فيما يتعلق بالتقاضي الإلكتروني .
وأكدت الوزارة أنه يمكن للمستفيد الدخول مباشرةً للجلسة المرئية عن بُعد عبر بوابة ناجز دون الحاجة لإنتظار وصول رابط الجلسة عبر الرسالة الناصية SMS ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .
ويمكن من خلال هذا الرابط الإطلاع على ما يلي:
- طريقة انعقاد الجلسة .
- الجلسات .
- الطلبات .
- الدعاوى .
- القرارات .
- الحكام .
وتهدف الوزارة بهذه الخطوة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية العدلية ، وتبسيط إجراءات التقاضي الإلكتروني على المستفيدين ، ورفع كفاءة وجود الخدمات ، والمراجعة والتحسين المستمر لخدمة التقاضي الإلكتروني بناءً على ما يظهر من صعوبات لأطراف العملية القضائية .
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