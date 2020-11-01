شاهد: تفاصيل إصابة فهد المولد في مباراة الاتحاد والأهلي

كشف الكاتب السعودي المختص بالشأن الرياضي، وليد الفراج، عن تفاصيل إصابة نجم نادي الاتحاد، فهد مساعد المولد، التي تعرض لها في مواجهة الأهلى يوم أمس السبت، مشيراً إلى أنه يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.

ومن جهته، أوضح حامد البلوي، المدير العام التنفيذي في إدارة الاتحاد، فإن اللاعب سيجري فحصا إضافيا اليوم الأحد، لتحديد مدى قوة الإصابة.

وأفاد عبر برنامج "الدوري مع وليد" : "مبدئيا سيغيب المولد أسبوعين، وبالتالي لن يتواجد في مواجهة التعاون ومعسكر المنتخب في أيام الفيفا، وعودته ستكون مع مواجهة الفيصلي".

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من جانبه ، قال المولد في مقطع فيديو عرضه الإعلامي علاء سعيد عقب المباراة: "ألف مبروك لكل الجماهير الاتحادية والحمدلله فوز كان مهماً بالنسبة لنا".

وأضاف المولد: "إصابتي إن شاء الله بسيطة وسنقوم غداً بعمل أشعة وتحديد مدة غيابي، وهي إصابة في العضلة وتابعت المباراة عبر الجوال في المستشفى وكنت واثقاً من أن زملائي اللاعبين رجال". وفق ما أورد موقع "mz-mz">

فهد مساعد المولد (مواليد 14 سبتمبر 1994) هو لاعب كرة قدم سعودي يلعب في مركز الجناح والهجوم مع نادي الاتحاد السعودي ومنتخب السعودية لكرة القدم.