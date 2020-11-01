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نجاح استئصال ورم في القلب لمريضة بجازان

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بمستشفى الأمير محمد بن ناصر

نجح فريق طبي متخصص في جراحات القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان في استئصال ورم داخل الأذين الأيمن للقلب لمريضة كانت تشكو آلامًا في الصدر.

وكشفت الفحوصات والتحاليل الطبية وجود ورم داخل الأذين الأيمن، ومتصل بالحاجز الأذيني، وممتدّ إلى الوريد الأجوف السفلي مع ارتجاع شديد بالصمام ثلاثي الشرفات. 

وقد خضعت  المريضة لعملية قلب مفتوح عاجلة لاستئصال الورم الذي بلغ حجمه ٨*٩ سم، وقام الفريق الطبي بإجراء الجراحة واستئصال الورم، وإصلاح الجدار الأذيني، كما تمَّ إصلاح الصمام الثلاثي الشرفات، وإصلاح الوريد الأجوف السفلي في عملية استغرقت 12 ساعة، تمَّ بعدها نقل المريضة إلى العناية المركزة ثمّ إلى الجناح الطبي بعد تماثل الحالة للشفاء والاستقرار بحمد الله.

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