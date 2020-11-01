أكثر من 100 ألف مراجع استفادوا بخدمات مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة

خلال الربع الثالث من 2020..
قدّم مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة والمراكز التابعة له الخدمات الصحية لـ 102,865 مراجع، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020.
واستقبلت طوارئ المستشفى 31,889 مراجع، فيما استقبلت العيادات الخارجية 46,307 مراجع في العديد من العيادات التخصصية الطبية.
وبيّنت إحصائيات المراكز التابعة للمستشفى استقبال مركز السكر 10,908 مراجع خلال الفترة ذاتها، واستفاد 2500 مراجع من عيادات مركز الأسنان التخصصي، وتم عمل 11,261 جلسة غسيل كلوي في مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى.
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