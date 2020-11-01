أمطار رعدية بالباحة.. والدفاع المدني يحذر من مجاري السيول والأودية

تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم الأحد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
من جانبها، حذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة، لا سمح الله.
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