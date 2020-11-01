بدء برنامج الدورات التدريبية المهنية للمعلمين والمعلمات بجامعة نجران

في مرحلته الخامسة عن بعد..
أطلقت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أمس السبت، برنامج الدورات التدريبية المهنية عن بُعْد للمعلمين والمعلمات في مرحلته الخامسة.
وتضمن البرنامج في يومه الأول دورتين، الأولى بعنوان (مسابقات التميز ومهارات النجاح) بهدف إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات.
وتناولت الدورة الثانية (الكفايات التخصصية لمعلمي العلوم)، وتهدف إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على اجتياز اختبار الكفايات التخصصية لمعلمي العلوم.
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