متى تكون «السيارات المستعملة» غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة؟

أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنَّ بيع السيارة المستعملة من فرد غير مسجّل ولا يمارس نشاطًا اقتصاديًا لفرد آخر، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة، إنَّ شراء وبيع السيارات المستعملة الذي يخضع لضريبة القيمة المضافة، يكون للسيارات التي يتم بيعها من قِبل معرض أو شخص مسجّل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وجاء ذلك ردًا على سؤال من مغرّد قال فيه: «إذا كان شخص يقوم ببيع وشراء سيارات مستعملة من أفراد ويبيعها لأفراد بغرض الاقتناء والتغيير ولا يملك منشأة ولا سجلًا تجاريًا فهل يخضع لنظام ضريبة القيمة المضافة؟».

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وردَّ حساب «العناية بالعملاء» التابع للهيئة، بقوله: «يخضع شراء وبيع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من معرض أو شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».

وأضاف: «أما بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاطًا اقتصاديًا لفرد آخر فلا يخضع لضريبة القيمة المضافة».

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