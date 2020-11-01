«تطمن» تقدم خدمات فحص كورونا لنحو 90 ألف مستفيد بالأحساء

قدَّمت عيادات «تطمن» في محافظة الأحساء خِدْماتها لـ89774 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن خِدْمات عيادات «تطمن»، تقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية، تشمل المراكز الصحية في البندرية، والشعبة، والمركز.

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يُذكَر أن عيادات «تطمن» مخصَّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.

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