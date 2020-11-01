منذ بدء عمل العيادات بالمحافظة حتى الآن
قدَّمت عيادات «تطمن» في محافظة الأحساء خِدْماتها لـ89774 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن خِدْمات عيادات «تطمن»، تقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية، تشمل المراكز الصحية في البندرية، والشعبة، والمركز.
يُذكَر أن عيادات «تطمن» مخصَّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.
اقرأ أيضًا:
أكثر من 116 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» في جازان
هل ينقل البعوض فيروس كورونا.. «الصحة» تُجيب
كانت هذه تفاصيل خبر «تطمن» تقدم خدمات فحص كورونا لنحو 90 ألف مستفيد بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.