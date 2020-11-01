بالصور.. أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود الجديد بالمنطقة

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم الأحد، قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محمد بن علي الخنيني المُعيَّن حديثًا، يرافقه قائد حرس الحدود بالمنطقة سابقًا اللواء خالد بن مياح الفقير.



وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره اللواء الفقير بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة، متمنيًا له التوفيق.

كما استمع الأمير من قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محمد الخنيني إلى شرح عن سير العمل في قيادة المنطقة والمراكز التابعة، منوهًا بالدور الفاعل الذي يقوم به منسوبو حرس الحدود في حماية حدود المملكة، حاثًّا إياهم على استمرار العطاء والأداء المميز.

اقرأ أيضًا:

حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنين تعرض قاربهما للعطل بعرض البحر

حرس الحدود يخلي بحارًا سريلانكيًّا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

