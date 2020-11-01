«إغاثي الملك سلمان» يدشن حملة عمليات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين بالمكلا اليمنية

تستمر حتى 6 نوفمبر
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس السبت، حملة طبية تطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين من عائلات ذوي الدخل المحدود في مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت، وتستمر حتى 6 نوفمبر 2020م.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي في اليوم الأول للحملة 7 عمليات جراحية، منها عملية واحدة لجراحة القلب المفتوح، و6 عمليات قسطرة تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ويأتي ذلك ضمن الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.
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