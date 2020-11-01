أمانة جدة تطلق برنامج «موظف التميز» في دورته الأولى

برعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أطلقت أمانة جدة، ممثلة في إدارة التواصل الداخلي «برنامج موظف التميز»، في دورته الأولى 2020م وهو جائزة دورية سنوية تسهم في نشر ثقافة الجودة والتميز بين منسوبي الأمانة لتحفيزهم على الإنجاز والإبداع في العمل بما يحقق الأهداف والتوجهات.

وأوضحت مدير عام الموارد البشرية بأمانة جدة، أريج ناصر البقمي، أنَّ تدشين برنامج موظف التميز يأتي بدعم ورعاية من أمين جدة، ويسهم في تحقيق التميز الوظيفي ورعاية الأفكار التطويرية ورفع الإنتاجية للوصول لأهداف الأمانة والارتقاء بجودة خدماتها.

وبينّت أنَّ الجائزة تتضمن ثلاث فئات وهي (الذهبية والفضية والبرونزية) وتشمل منسوبي الأمانة الرسميين ومن هم على بندي الأجور والمستخدمين.

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وأضافت أن التقييم النهائي للمتميزين سيخضع لعدد من العناصر بنسب محددة تشمل (أخلاقيات العمل- التعاون والتطوع– التعلم والتطور– الأفكار الإبداعية– التصويت)

وأشارت البقمي إلى أنَّ البرنامج سينعقد سنويًا بداية شهر نوفمبر من كل سنة ميلادية، وسيحصد الجائزة ستة متميزين في فئاتها الثلاث، وسيجري تكريمهم بشهادات شكر وتقدير ومكافآت مالية وإعلان ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة وعلى الموقع الإلكتروني، تحفيزًا وتشجيعًا لهم ولمنسوبي الأمانة كافة.

يذكر أنَّ الجائزة تحقق أهدافها من خلال تقدير وإبراز المتميزين من منسوبي أمانة جدة وإبراز المنجزات وتحفيز الأداء، ونشر ثقافة التميز والإبداع والالتزام بالجودة والإتقان، وكذلك تشجيع التنافس الإيجابي بين الموظفين.