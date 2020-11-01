عشرينية تبتلع فرشاة أسنان بالخطأ.. وفريق النور الطبي بمكة يتدخَّل

تمكن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة من استخراج فرشاة أسنان من معدة عشرينية بالمنظار دون تدخل جراحي.

وفي التفاصيل، حضرت السيدة إلى طوارئ المستشفى نتيجة ابتلاعها فرشاة أسنان أثناء عملية تنظيف الأسنان، عندما كانت تفرش أسنانها وتنظف لسانها، وعندما حاولت استخراجها بيدها من حلقها، دفعتها بالخطأ.

وتمَّت مناظرة الحالة بالأشعة السينية التي لم تظهر أي علامات، فتم عمل الأشعة المقطعية التي أثبتت وجود جسم غريب (فرشاة أسنان) داخل تجويف المعدة، وفورًا أدخلت المريضة غرفة العمليات، إثر ما تبين للمستشفى أنها حينما كانت تحاول استخراجها بيدها من حلقها دفعتها للمريء ونزلت بالمعدة.

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حينها تم تجهيز المريضة وإجراء منظار للمعدة بواسطة أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير الدكتور محمد فوزي، وبمساعدة الطاقم التمريضي المكون من الممرض سعود الدعجاني، والممرضة شارا إسجالي.

وتمكن الفريق الطبي من استخراج فرشاة الأسنان الموجودة بالمعدة عن طريق المعدات الخاصة المتقدمة بقسم المناظير بمستشفى النور التخصصي بمكة التي جنبت المريضة فتح المعدة وعمل جراحة.

وأوضح المساعد للخدمات الطبية بمستشفى النور التخصصي بمكة الدكتور مطلق المالكي؛ أنه بفضل الله ثم الإمكانات المتوافرة والخبرات الطبية المؤهلة؛ تمت العملية خلال ٢٠ دقيقة، كما أن المريضة الآن تحت الملاحظة بصحة جيدة، وتتلقى كامل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.