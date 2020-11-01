أمطار رعدية وأتربة مثارة على العاصمة المقدسة والجموم حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم الأحد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وتدنٍّ في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ الحالة الجوية هذه تستمر- بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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