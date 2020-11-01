السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة سلام البيطرية



الرياض 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، رئيس مجلس إدارة مجموعة سلام البيطرية فهاد بن سليمان الفهاد.

واستعرض الفهاد مشروع إنشاء مدينة علمية بيطرية شرق الرياض بمساحة تبلغ مليون م2 ودعمها لمجالات استدامة قطاع الثروة الحيوانية وتطويرية ورفع كفاءة الخِدّمات البيطرية وتحسين السلالات وحفظ الأصول ودعم مبادرات التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تنمية وحماية الثروات الحيوانية، متمنياً للمجموعة والقائمين عليها كل التوفيق والنجاح في خططهم ومشروعاتهم. ‏

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13:36ت م

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