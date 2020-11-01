السعودية اليوم / تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مالي



باماكو 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 إصابات مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 3545 إصابة، فيما استقر إجمالي الوَفَيَات عند 136 وفاة.

// انتهى //

13:35ت م

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باماكو 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسسجلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 3545 إصابة، فيما استقر إجمالي الوَفَيَات عند 136 وفاة.// انتهى //13:35ت م0070

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