السعودية اليوم / تونس تسجل 1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1301 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 61115 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 134 وفاة.

// انتهى //

13:30ت م

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تونس 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و31 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 61115 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 134 وفاة.// انتهى //13:30ت م0068

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