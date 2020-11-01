السعودية اليوم / 115734 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان



مسقط 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 حالة ليصل الإجمالي إلى 389 وفي العناية المركزة 175 منوماً .

// انتهى //

13:29ت م

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مسقط 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 115734 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1246 وفاة ، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 105700 حالة مايعادل نسبة 3ر91 %.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 حالة ليصل الإجمالي إلى 389 وفي العناية المركزة 175 منوماً .// انتهى //13:29ت م0066

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