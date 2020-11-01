السعودية اليوم / انطلاق عملية أمنية في محافظة البَصْرة جنوب العراق



بغداد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

انطلقت في محافظة البصرة جنوب العراق، اليوم، المرحلة الثانية لعمليات "الوعد الصادق" الأمنية بحثاً عن المطلوبين .

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن العملية انطلقت بمحورين شمالي وجنوبي، وأسفرت عن إلقاء القبض على 11 مطلوباً ومصادرة أسلحة مختلفة.

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13:26ت م

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